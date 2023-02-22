المسيلة.. توقيف شخصين وإحباط تهريب 22 كلغ “زطلة”

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، في عملية مشتركة بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط عملية تهريب لبضائع محظورة حظرا مطلقا.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإن البضائع التي كانت بصدد التهريب تمثلت في 22 كلغ من الكيف المعالج، حيث تم العثور عليها مخبأة بمنزل طور الإنجاز.

ليتم على إثرها حجز البضاعة، وتوقيف مخالفين (02) وإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ويأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق بين المصالح العملياتية للأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ برامج التدخلات الميدانية المشتركة، ومواصلة للمجهودات المبذولة في سبيل مكافحة الغش والتهريب والجريمة بشتى أنواعها.

كما تكرس ذتجند وتظافر جهود كافة أجهزة الدولة لدحض كل أنواع الجريمة لاسيما ما يمس منها بالصحة والأمن العموميين.