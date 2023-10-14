المسيلة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 7 آلاف قرص بريغابالين مخبأة داخل أبواب مركبة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط عملية تهريب 7425 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتم ضبط الأقراص المهلوسة على إثر حاجز وتفتيش دقيق لمركبة، مخبأة بتجاويف الأبواب الخلفية. حيث تم حجز البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالفين (02) وإحالتهم علىالجهات القضائية المختصة.