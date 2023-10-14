إعــــلانات
أخبار الجزائر

المسيلة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 7 آلاف قرص بريغابالين مخبأة داخل أبواب مركبة

بقلم فارس شايب
المسيلة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 7 آلاف قرص بريغابالين مخبأة داخل أبواب مركبة
  • 154
  • 0

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط عملية تهريب 7425 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتم ضبط الأقراص المهلوسة على إثر حاجز وتفتيش دقيق لمركبة، مخبأة بتجاويف الأبواب الخلفية. حيث تم حجز البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالفين (02) وإحالتهم علىالجهات القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Q5EaD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر