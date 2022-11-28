المسيلة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 71 ألف قرص “صاروخ”

تمكن الأمن الحضري الخامس لأمن بوسعادة بالمسيلة، من توقيف شخصين وحجز كمية معتبر من الأقراص المهلوسة .

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الكمية المحجوزة تقدر بـ 71910 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ.

كما تم على إثر هذه العملية، ضبط مبلغ مالي قدره 361 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج، وكذا حجز 3 مركبات تستعمل في عملية النقل والتهريب وجهازي اتصال لاسلكي وهواتف نقالة تستعمل في عمليات الاتصال بين أفراد الشبكة الإجرامية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، أُنجز ملف قضائي ضد الموقوفين، قبل تحويلهم على الجهات القضائية للفصل في قضيتهم.