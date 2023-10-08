المسيلة.. توقيف شخصين وحجز 2380 قرص “بريغابالين”

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحوامد واية المسيلة، بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام للجمارك الجزائرية. من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصين وحجز 2380 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ.

وأوضحت ذات المصالح الأمنية، أنه على إثر الإستغلال الجيد للمعلومات، والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحوامد بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام للجمارك الجزائرية، في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصين تنشط في إقليم الإختصاص مع حجز 2380 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ ، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز سيارة سياحية.

كما أشار بيان الدرك أن المشتبه فيهما وجهت لهما جناية تكوين جمعية أشرار لأجل إعداد وإرتكاب جناية، جناية الحصول والشراء ووضع للبيع وحيازة ونقل مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على أعلى درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية بإستعمال وسيلة نقل.

سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، يضيف البيان.

كما ذكرت مصالح الدرك الوطني المواطنين بضرورة الإتصال والتبليغ عن طريق الخط الأخضر المجاني 1055 أو على البوابة الإلكترونية : www.ppgn.mdn.dz