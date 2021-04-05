المسيلة: توقيف شخصين وحجز 2695 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بولاية المسيلة ، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وتوقيف ثلاثة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أعمار الموقوفين تتراوح ما بين 23 و35 سنة.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يروّجون المؤثرات العقلية بوسط مدينة المسيلة.

وقد تم إعداد خطة مكّنت من توقيف المشتبه فيهم على متن مركبة سياحية ودراجة نارية.

وبعد إخضاعهم لعملية التفتيش عثر على 2695 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل مع حجز المركبة والدراجة النارية.

وقامت ذات العناصر بإنجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، من أجل تكوين مجموعة أشرار النقل، والحيازة المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية.

وقد تم إحالتهم على جلسة المثول الفوري أين أمر قاضي الجلسة بايداعهم بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة .