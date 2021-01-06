المسيلة: توقيف شخصين يروّجان المخدرات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية المسيلة من توقيف شخصين يروجان المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفان يبلغان من العمر 43 و44 سنة تورطا في حيازة وترويج المخدرات.

وجاءت العملية إثر إستغلال معلومات عن وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات داخل أحياء مدينة المسيلة.

وقد تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما، و بعد تفتيش منزليهما عثر بداخلهما على كمية من المخدرات.

وقدرت الكمية 279,9 غ بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 1,597500 دينار الذي يعتبر كعائدات لترويج هذه السموم.

وقد شكل ملف قضائي ضدهما من أجل حيازة وترويج المخدرات، وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، أين تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.