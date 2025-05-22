المسيلة: توقيف شخص بتهمة ممارسة السحر والشعوذة ببوسعادة

أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس ببوسعادة، التابعة لأمن ولاية المسيلة، شخصاً تورط في ممارسة السحر والشعوذة داخل منزله العائلي. مع استغلاله كمكان لمزاولة هذه الطقوس، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.

وجاءت العملية بعد تحريات دقيقة باشرتها ذات المصالح، أفضت إلى تحديد هوية المعني، ليتم توقيفه بالتنسيق مع النيابة المختصة وتفتيش مسكنه. وأسفرت العملية عن ضبط عدد كبير من الطلاسم والأدوات الغريبة والكتب والعقاقير والأعشاب. بالإضافة إلى وثائق هوية وصور شخصية تعود لمواطنين. يُشتبه في استخدامها ضمن هذه الأعمال.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعته بتهم تتعلق بالمساس بمعلوم الدين، وممارسة السحر والشعوذة. إلى جانب حيازة وثائق وصور الغير دون مبرر قانوني.