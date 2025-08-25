إعــــلانات
أخبار الجزائر

المسيلة: توقيف شخص وحجز مسدس تقليدي الصنع

بقلم إبراهيم صيد
المسيلة: توقيف شخص وحجز مسدس تقليدي الصنع
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لأمن ولاية المسيلة من توقيف شخص وحجز سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الرابع عيار 16 ملم، كان بحوزته دون أي وثائق رسمية، وذلك في إطار جهود مصالح الأمن لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين.

وجاءت العملية عقب تحريات معمّقة باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية حول معلومات تفيد بحيازة المشتبه فيه لمسدس تقليدي الصنع. حيث تم توقيفه بعد عملية تفتيش دقيقة لمسكنه انتهت بحجز السلاح.

وأوضحت مصالح الأمن أن الموقوف أُحيل أمام النيابة المحلية لمتابعته بتهمة جناية صناعة سلاح ناري من الصنف الرابع. إضافة إلى جنحة حيازة ذخيرة من نفس الصنف.

في وقت تواصل فيه مصالح الشرطة تكثيف جهودها للحد من انتشار الأسلحة غير الشرعية.

