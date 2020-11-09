المسيلة: توقيف شخص وحجز 382 قارورة خمر

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بولاية المسيلة، من حجز 382 قارورة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام.

العملية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخص بترويج المشروبات الكحولية على متن مركبته وسط مدينة المسيلة .

ويقوم الشخص بالبيع والمتاجرة بدون رخصة، ليتم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر47 سنة.

كما تم توقيف المشتبه رفقة شريكه على متن مركبة، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 382 قارورة.

أين تم إنجاز ملف قضائي عن القضية وإرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.