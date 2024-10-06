المسيلة: توقيف مروجي المخدرات الصلبة وحجز قرابة 3 كلغ كوكايين

تمكن أفراد فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم. من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص وضبط ما يقارب 3 كلغ من الكوكايين.

استندت هذه العملية على معلومات عن نوايا إجرامية لتمرير كمية من المخدرات الصلبة بإقليم الولاية. حيث سمحت التحريات الميدانية التي باشرها أفراد ذات الفرقة برصد تحركات المشتبه فيهم. و توقيفهم وهم بصدد نقل كمية المخدرات الصلبة بالإستعانة بمركبة سياحية. التي وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، عُثر بداخلها على 1.151 كلغ من الكوكايين.

ومواصلة للتحقيق الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة. تم ضبط كمية أخرى من الكوكايين قدر وزنها بـ 1.805 كلغ. على إثر تنفيذ أذونات بتفتيش لمنازل المشتبه فيهم، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية من عائدات الترويج.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة بالمسيلة. عن قضية تخزين، نقل، وحيازة المخدرات الصلبة لغرض الاتجار ضمن جماعة إجرامية منظمة.