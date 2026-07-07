المسيلة.. توقيف مروّج للمؤثرات العقلية وحجز 56 قرصًا مهلوسًا

تمكن الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية المسيلة من وضع حد لنشاط شخص متورط في ترويج المؤثرات العقلية وسط حي إشبيليا بمدينة المسيلة. مع حجز 56 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع. إضافة إلى مبلغ 35.900 دج يشتبه في كونه من عائدات الترويج.

وجاءت هذه العملية، حسب بيان لمكتب الاتصال بأمن ولاية المسيلة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يقوم بترويج المؤثرات العقلية لمجموعة من الشباب ضمن قطاع الاختصاص.

وباشرت مصالح الأمن استغلال الفيديو، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. وأسفرت العملية عن حجز كمية المؤثرات العقلية التي كانت بحوزة المشتبه فيه. كما ضُبطت بمسكنه العائلي، بعد تفتيشه بالتنسيق مع النيابة المحلية، أمشاط فارغة خاصة بحبوب مهلوسة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.