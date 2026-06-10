المسيلة.. توقيف مروّج وحجز أكثر من 5500 كبسولة بريغابالين

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة، ممثلة في عناصر أمن دائرة الخبانة بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل (BRI)، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضايا الاتجار بالمؤثرات العقلية. مع حجز 5516 كبسولة مهلوسة من نوع “بريغابالين” ومبلغ مالي يقدر بـ30 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حيث باشرت المصالح الأمنية تحرياتها بعد تلقي معلومات تفيد بقيام شخص بنقل وترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم الولاية.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية تحت الإشراف المستمر لنيابة الجمهورية المختصة إقليمياً، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه على متن مركبة سياحية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية المؤثرات العقلية المحجوزة مخزنة ومموّهة بإحكام داخل المركبة.

وقد تم حجز جميع المحجوزات، بما في ذلك المبلغ المالي المشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي. فيما قدِّم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.