المسيلة.. توقيف مشعوذ وحجز 202 “كادنة” و”حروز”

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشلال، التابعين للكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، في عملية نوعية من توقيف شخص يمتهن مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.

وتم على اثر هذه العملية التي جاءت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني والأمني لتأمين المواطن وممتلكاته، حجز 202 قفل حديدي بمفاتيح و17 قصاصة بها طلاسم و4 علب بها اسماء فتيات مجهولة الهوية.

وقد وجهت للمعني جنحة الاستهزاء بما هو معلوم من الدين، حيث سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق.

كما دعت قيادة الدرك الوطني المواطنين بضرورة الإتصال والتبليغ عن طريق الخط الأخضر المجاني 1055 أو على البوابة الإلكترونية www.ppgn.mdn.dz.