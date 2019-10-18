المسيلة.. توقيف موظف وشريكيه متلبسين بسرقة مواد من مطعم مدرسي

ألقت، مصالح أمن المسيلة القبض على ثلاثة أشخاص متلبسين بسرقة مواد استهلاكية تخص أحد المطاعم المدرسية.

وفي بيان لذات المصالح، فإنّ أحد الثلاث المشتبه بهم الموقوفين يّعد موظف بذات المؤسسة التي ينتمي اليها المطعم.

وقد تمكنت ذات المصالح من ظبط شخصين، حيث كانوا يقومون بتفريغ الحمولة “مواد استهلاكية” من شاحنة تبريد إلى سيارة.

وبعد إجراء عملية المعاينة والتفتيش، تبيّن أن المعنيان يقومان بتفريغ سلع “مواد إستهلاكية” تخص مطعم إحدى المؤسسات العمومية.

ليتم تحويلهما إلى مقر الشرطة وفتح تحقيق في القضية، ليتبين فيما بعد أن للمشتبه فيهما شريك ثالث في القضية.

وبعد إستيفاء كل الإجراءات تم تقديمهم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة عن تهمتين.

حيث الاولى تتعلق باختلاس ممتلكات عمومية من قبل موظف، واستغلال الوظيفة والمشاركة فيها، أين تم إيداع إثنين منهم رهن الحبس المؤقت.

فيما وضع الثالث تحت تدابير الرقابة القضائية.