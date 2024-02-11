المسيلة: توقيف 10 أشخاص تورطوا في سرقة شقق مجهزة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية المسيلة. من توقيف 10 أشخاص لتورطهم في فعل سرقة من داخل شقق مجهزة وشاغرة عن طريق التسلق والكسر.

وقد جاءت هذه العملية على إثر تلقي ذات المصالح لشكوى من طرف الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العقارية. مفادها تعرض سكنات شاغرة ومجهزة لفعل السرقة من داخلها. الفعل الذي طال 18 جهاز تدفئة مركزية، 33 وحدة تدفئة (RADIATEURS) مختلفة الأحجام. بالإضافة كذلك إلى عدد من الأجهزة الكهرومنزلية “أفران ولوحات طبخ)”.

وقد باشرت ذات المصالح عملية البحث والتحري في القضية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم العشرة. مع استرجاع 21 وحدة تدفئة (RADIATEURS) مختلفة الأحجام. 08 وحدات أجهزة تدفئة مركزية، 04 أفران مختلفة الأحجام.

بعد إستيفاء إجراءات التحقيق في القضية تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم بخصوص تكوين جمعية أشرار. السرقة بالتسلق المقترنة بظروف الليل والكسر والتعدد مع استحضار مركبة، إخفاء أشياء مسروقة، والإهمال البيّن المؤدي إلى السرقة، قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية.