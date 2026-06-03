المسيلة.. توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية قتل طفلة

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة، في ظرف وجيز، من فك ملابسات قضية وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في القضية، من بينهم امرأة يشتبه في ارتكابها الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 29 ماي 2026، عقب تلقي مصالح الشرطة بلاغاً يفيد بسقوط طفلة من الطابق الرابع لعمارة سكنية بمدينة المسيلة. وفي البداية، رجّحت فرضية السقوط العرضي، غير أن المعاينات الميدانية والتحريات الأولية، مدعومة بنتائج الفحص الطبي، كشفت وجود مؤشرات تتنافى مع هذه الفرضية.

وعلى إثر ذلك، باشرت الفرقة الجنائية تحقيقاً معمقاً تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن كشف حقيقة الوقائع وتحديد هوية المتورطين في القضية.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم المشتبه فيها الرئيسية في ارتكاب الجريمة، فيما وجهت للمشتبه فيهما الآخرين تهم تتعلق بالمشاركة وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، فيما تبقى القضية محل متابعة قضائية.