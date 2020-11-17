المسيلة: توقيف 381 شخصا لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي خلال أسبوع

أخبار الجزائر
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المسيلة: توقيف 381 شخصا لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي خلال أسبوع
بقلم سفيان قوادري.

تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة وأمن الدوائر من توقيف 381 شخصا لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار أونلاين”، فإن حملة التوقيفات تمت في الفترة الممتدة من 10 نوفمبر إلى غاية 16 نوفمبر 2020.

كما تم تحرير 743 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء الكمامة، و 56 مخالفة لعدم الإلتزام بمسافة التباعد.

وقامت ذات المصالح بوضع 19 مركبة و 07 دراجات نارية بالمحاشر البلدية.

و في نفس السياق، سجلت ذات المصالح 50 مخالفة لم يلتزم أصحابها بالشروط الوقائية داخل المحلات التجارية، أين تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعنيين.


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