المسيلة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 31 ألف قرص مهلوس
تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة بالتنسيق مع القطاع العسكري، من حجز 31992 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل تركيز 2مغ، و ذلك خلال شهر جانفي 2022.
وحسب بيان صادر عن مصالح الجمارك، فإن الكمية تم حجزها خلال عمليتين أسفرت عن توقيف 4 أشخاص وحجز سيارتين وذلك بالتنسيق مع القطاع العسكري.
ليتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة، وحجز البضائع المهربة و وسائل النقل المستخدمة.
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سيدي بلعباس: توقيف 5 أشخاص وحجز كيف ومهلوسات
تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، متمثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الكيف المعالج ومهلوسات.
كما تم ضبط كمية من المخدرات قدرت بأكتر من 4 كلغ. فيما تم توقيف شخصين مع حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ1235. ومبالغ مالية من عائدات هذه المتاجرة غير شرعية.
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تيارت: توقيف 3 أشخاص وضبط مهلوسات مخبأة داخل سيارة
تمكنت مصالح الجمارك في تيارت، من ضبط أكثر من 390 قرص مهلوس، مخبأة بمحول السرعه لسيارة، وتوقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة.
وجاءت هذه العمليات، على إثر معلومات واردة إلى مصالحها وفي عملية مشتركه. حيث تمكنت فرقة الجمارك بتيارت بالتنسيق مع فرقة الجمارك بالسوقر من ضبط سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في الشطر المحاذي لبلدية قرطوفه.
وبعد عملية تفتيشية تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب398 قرص مهلوس من نوع إكستازي.
وكانت المهلوسات، مخبأة بإحكام على مستوى محول السرعه للسيارة.
كما تم خلال هذه العملية توقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة وتم تحويلهم على المحاكمه.
غليزان: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة
تمكنت كل من عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو و عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 03 أشخاص وحجز 990 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي ارهيو. على مستوى المدخل الشمالي للمدينة. أفضت إلى توقيف شخص على متن مركبة من نوع رونو كونقو.
كما تم بعد إخضاع المشتبه فيه إلى عملية المراقبة الأمنية و التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط داخل الصندوق الخلفي للمركبة 900 قرص مهلوس.
وفي نفس السياق تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص و حجز كمية من المؤثرات العقلية من دواء (بريغابالين).
وجاءت العملية على إثر دوريات لذات الفرقة على مستوى إحدى الأحياء الشعبية. أين لفت إنتباههم لشخصين مشبوهين يقومان بترويج الممنوعات. و اللذان حاولا الفرار لدى مشاهدة قوات الشرطة. ليتم توقيف أحد المشتبه فيهما و ضبط بحوزته 90 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريغابالين). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.
كما أن التحريات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شريكه في العملية. وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.
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