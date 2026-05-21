المسيلة.. توقيف 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في مقتل شاب وسط المدينة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، ممثلة في الفرقة الجنائية، من فك ملابسات قضية قتل عمدي راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.

وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ظرف وجيز، إلى جانب 5 أشخاص آخرين لتورطهم في عدم التبليغ عن الجريمة وتسهيل فرار الجاني.

وقائع القضية تعود إلى فجر يوم 9 ماي، حوالي الساعة الثانية صباحًا، بعدما تلقت مصالح الشرطة بلاغًا يفيد بتعرض شاب لاعتداء بواسطة سلاح أبيض من نوع خنجر بوسط مدينة المسيلة، ما أدى إلى وفاته، فيما فرّ المشتبه فيه إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.

وفور تلقي البلاغ، باشرت مصالح الأمن تحقيقًا معمقًا تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة. إذ تم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية التي أسفرت، في وقت وجيز، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع استرجاع أداة الجريمة المستعملة في الاعتداء.

كما مكنت مجريات التحقيق من توقيف خمسة أشخاص آخرين، يشتبه في تورطهم في عدم التبليغ عن جناية القتل. إضافة إلى تسهيل فرار المتهم الرئيسي عقب ارتكاب الجريمة.

وبتاريخ 11 ماي، تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، حيث فتح تحقيق قضائي في القضية، قبل أن يصدر قاضي التحقيق أمرًا بإيداعهم الحبس المؤقت.