المسيلة: توقيف 8 أشخاص بتهم فساد في مشروع حاجز مائي

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية المسيلة من توقيف ثمانية أشخاص. بينهم مديرون سابقون ورؤساء مصالح حاليون وسابقون بإحدى المديريات التنفيذية. بالإضافة كذلك إلى مسيّر مؤسسة أشغال خاصة وصاحب مكتب دراسات. وذلك لتورطهم في قضايا تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية.

وجاءت العملية عقب تحقيقات باشرتها المصالح الأمنية حول تجاوزات مسجلة في إنجاز مشروع حاجز مائي بإحدى بلديات الجهة الجنوبية للولاية. بعد تلقي شكوى رسمية من الممثل القانوني للمديرية المعنية. وأسفرت التحريات عن كشف خروقات في الصفقة العمومية للمشروع، مما أدى إلى توقيف جميع المشتبه فيهم.

وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة، لمتابعتهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة بطرق مخالفة للقوانين. مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات محاسبية وتجارية، والاستفادة غير القانونية من تأثير الأعوان العموميين.

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