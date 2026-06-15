المسيلة: توقيف 9 أشخاص تورطوا في قضايا سرقة واسترجاع معظم المسروقات

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية المسيلة من توقيف تسعة أشخاص متورطين في قضايا سرقة. تمت معالجتها في إطار ست قضايا منفصلة، مع استرجاع معظم المسروقات.

وجاءت هذه العمليات عقب تلقي مصالح أمن دائرة مقرة والأمن الحضري الرابع والسادس والثامن والعاشر والحادي عشر. شكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات سرقة مختلفة.

وتعلقت القضايا بالسرقة من داخل محل تجاري مع توافر ظرف الليل والعود، وسرقة مبلغ مالي باستعمال العنف، وسرقة هاتف نقال، إضافة إلى محاولة السرقة من داخل مسكن.

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث مكنت عمليات البحث والتحري من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع استرجاع معظم المسروقات.

وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.

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