المسيلة.. حادث مرور يخلف 3 مصابين ببلدية المطارفة

وقع، ظهر اليوم، حادث مرور بولاية المسيلة، تحديداً على مستوى منطقة بشيلقة، على الطريق الولائي رقم 01 ببلدية المطارفة.

ونتج الحادث عن اصطدام بين سيارتين نفعيتين، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتدخلت فرق الحماية المدنية بسرعة إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وبعد تقديم الإسعافات اللازمة، تم نقل المصابين إلى مستشفى المسيلة لتلقي العلاج اللازم.