المسيلة : حادث مرور يخلف 8 جرحى ببلدية أولاد ماضي

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، زوال اليوم الإثنين، إثر حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 45، بالمكان المسمى “بياضة” ببلدية أولاد ماضي دائرة الشلال، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بيان لذات المصالح أن الحادث وقع في حدود الساعة 15:57، نتيجة اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة، مما أدى إلى إصابة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و56 سنة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية في عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.