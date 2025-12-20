المسيلة.. حجز أزيد من ألف قرص مهلوس وتوقيف مروجها

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات، كانت موجهة للترويج داخل الإقليم، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن العملية أسفرت عن حجز 1040 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ، إضافة إلى صفيحتين من الكيف المعالج بلغ وزنهما الإجمالي 244.30 غرام، عُثر عليها داخل شاحنة كان يستعملها المشتبه فيه في عملية النقل والتغطية.

وجاءت العملية إثر معلومات وتحريات باشرتها الفرقة حول قيام شخص بإدخال كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المنطقة بهدف ترويجها. ليتم إعداد خطة محكمة أسفرت عن توقيفه وحجز الكمية المخبأة بإحكام داخل الشاحنة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بتهم تتعلق بـ: حيازة، تخزين ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة.