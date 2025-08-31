المسيلة.. حجز أزيد من 23 قنطارًا من اللحوم البيضاء الفاسدة بحمام الضلعة

تمكنت مصالح أمن دائرة حمام الضلعة بولاية المسيلة من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري، قُدّرت بـ23.24 قنطار، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الماسة بصحة المستهلك.

وجاءت العملية عقب قيام عناصر فرقة الشرطة العامة بدوريات لمراقبة المحلات التجارية في قطاع الاختصاص، حيث تم ضبط الكمية داخل محل معد لنشاط القصابة. وتشمل اللحوم المحجوزة دجاجًا ولحم دجاج مفرومًا وكبد دجاج، تبيّن بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها فاسدة وتشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وقد جرى حجز وإتلاف الكمية بالتنسيق مع المصالح المختصة، فيما تم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب المحل وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.