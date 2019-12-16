المسيلة.. حجز أزيد من 48 ألف وحدة كحولية بالشلال
نجح، أمن دائرة الشلال بولاية المسيلة، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.
ووفقا لما أورد بيان لذات المصالح، فإنّها تمكنت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام قدرت بـ: 48240 وحدة.
وتأتي هذه العملية في إطار المخطط الأمني لمصالح الشرطة بأمن ولاية المسيلة للقضاء على ظاهرة المخدرات و المؤثرات العقلية ومكافحة الإستهلاك والمتاجرة بها.
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