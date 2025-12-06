المسيلة.. حجز أزيد من 6500 كبسولة مهلوسة وتوقيف مروجيها

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من توقيف شخصين متورطين في ترويج المؤثرات العقلية، مع حجز 6570 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ.

بالإضافة إلى مركبة سياحية ومبلغ مالي يفوق 21 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وجاءت العملية إثر تحريات ميدانية باشرتها الفرقة بعد ورود معلومات تفيد بقيام المشتبه فيهما بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى إقليم الولاية بغرض ترويجها، باستعمال سيارة سياحية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، وضعت المصالح الأمنية خطة محكمة توّجت بنصب كمين عند مدخل مدينة المسيلة، أسفر عن توقيف الشخصين وضبط الكمية المحجوزة التي كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة المستعملة في نقلها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، جرى تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً، لمواجهتهما بتهم حيازة ونقل المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة.