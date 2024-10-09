المسيلة: حجز أكثر من 3200 كبسولة مهلوسة وتوقيف مروّجيها

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

العملية أسفرت عن توقيف أربعة أفراد من الشبكة وحجز 3292 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”. إضافة إلى ضبط مركبة سياحية كانت تستخدم في نقل هذه المواد المحظورة. إلى جانب مبالغ مالية يعتقد أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

جاءت هذه العملية بعد تحقيقات مكثفة قادتها الفرقة المعنية. إثر معلومات تفيد بوجود شبكة تنشط في ترويج المؤثرات العقلية داخل إقليم ولاية المسيلة، وكانت بصدد تمرير كمية كبيرة منها.

بناءً على هذه المعلومات، وضعت الشرطة خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم وهم على متن المركبة السياحية التي كانت تستخدم في نقل المواد المهلوسة. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تمّ تفتيش منازل المتورطين، حيث تم العثور على باقي الكمية المخفية.

وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.