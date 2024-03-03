المسيلة.. حجز  قرابة 30 ألف كبسولة مهلوسة وتوقيف مروجيها

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة من حجز 29700 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 50000 دج من عائدات الترويج، مع توقيف شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص يمتهنون المتاجرة بهذه المهلوسات.

وقائع القضية تعود الى تحريات ذات المصلحة حول قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية إلى قطاع الإختصاص وذلك على متن شاحنة مخصصة لنقل المياه المعدنية، وعليه تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم على مستوى مدينة بوسعادة مكن فريق التحقيق من توقيف ثلاثة أشخاص، وحجز الكمية المذكورة التي كانت مخبأة بمقطورة ذات الشاحنة.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص الحيازة والنقل والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.