المسيلة: حجز قرابة 32 كلغ من كيف المعالج وتوقيف مروّجيها

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة. من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من شخصين وحجز كمية من المخدرات (كيف معالج). قدر وزنها الإجمالي بـ 31.720 كلغ، بالاضافة إلى مركبة سياحية تستعمل في نقل هذه السموم.

وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات الفرقة والتي مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بولاية المسيلة وعدة ولايات من الوطن. وعليه تم وضع خطة عمل ونصب كمين محكم بإحدى الولايات الشرقية للبلاد. مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبة سياحية وحجز الكمية المذكورة التي كانت مخبأة بمخزن سري .مموه بالصندوق الخلفي لذات المركبة. وبالتحقيق معه تم التوصل إلى شريكه في العملية وتوقيفه هو الآخر.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما . بخصوص الحيازة، التخزين، والنقل والاتجار غير المشروع بالمخدرات (كيف معالج) في إطار شبكة إجرامية منظمة. أين قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.