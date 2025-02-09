المسيلة: حجز كميات ضخمة من السجائر المهربة والشمة المقلّدة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية المسيلة، من توقيف شخص وحجز كميات ضخمة من السجائر المهربة ومادة التبغ المقلدة (الشمة).

العملية أسفرت عن ضبط 3920 علبة سجائر متنوعة، منها 3250 علبة أجنبية الصنع. بالإضافة كذلك إلى 12620 كيسًا من مادة الشمة المقلدة.

وانطلقت القضية إثر عملية مراقبة نفذها عناصر الفرقة لأحد المحلات التجارية ضمن قطاع الاختصاص. حيث تم العثور على هذه الكميات الكبيرة وحجزها.

وقد باشرت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المحلية. حيث وجهت للمخالف تهم تتعلق بحيازة بضاعة أجنبية مهربة، عدم الفوترة، الغش الضريبي، مخادعة المستهلك، وحيازة منتجات غير مطابقة من حيث الوسم إلى جانب تهم الغش والتدليس.

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