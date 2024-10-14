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المسيلة: حجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية وتوقيف مروّجيها

بقلم إبراهيم صيد
المسيلة: حجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية وتوقيف مروّجيها
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تمكنت عناصر كتيبة التدخل السريع وعناصر الأمن الحضري الثاني عشر بأمن ولاية المسيلة من حجز 2809 أقراص مهلوسة من نوع “بريقابلين” بتركيز 300 ملغ. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 227500 د.ج كان من عائدات الترويج، مع توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم بترويج هذه المواد.

تفاصيل القضية بدأت عندما أقامت كتيبة التدخل السريع نقطة تفتيش بأمن الولاية. حيث اشتبهت عناصر الشرطة في سيارة كانت تقل أربعة أشخاص. بعد إجراء عملية تفتيش دقيقة للسيارة، تم العثور على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية. وقد أسفر التحقيق عن توقيف شخصين إضافيين على صلة بالقضية.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث يواجهون تهم تتعلق بحيازة والاتجار بالمؤثرات العقلية.

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