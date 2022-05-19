المسيلة.. حجز كمية معتبرة من الحلي الذهبية
تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالمسيلة، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، من حجز كمية معتبرة من الحلي الذهبية.
وحسب بيان مصالح الجمارك، فإن الوزن الإجمالي للكمية المحجوزة قدر ب6245.64 غرام كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مهيأة لإخفاء الغش على متن سيارة سياحية.
وتندرج العملية في إطار الجهود الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية لقمع وإحباط كل أشكال المخالفات التي من شأنها المساس بالإقتصاد الوطني والإضرار بحقوق الخزينة العمومية.
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المسيلة..الفلاحون شعبة انتاج الحبوب مدعوون للتصريح المسبق 48 ساعة قبل أي عملية حصاد
المسيلة..الفلاحون شعبة انتاج الحبوب مدعوون للتصريح المسبق 48 ساعة قبل أي عملية حصاد
كما دعت مصالح ولاية المسيلة، الفلاحين شعبة إنتاج الحبوب، الى التصريح المسبق 48 ساعة قبل أي عملية للحصاد.
وذلك بالتقرب من الأقسام الفرعية الفلاحية للدوائر وكذا على مستوى مقرات الدوائر، لتقديم المزيد من الارشادات والنصائح مع المرافقة التامة.
وسيسمح هذا الاجراء بإستفادة الفلاح من المزايا والتحفيزات التي أقرتها الدولة لاسيما تجنيد وتوفير آلات الحصاد.
بالإضافة الى وسائل نقل المنتوج وأماكن التجميع التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.
وكذا تسهيل الحصول على المستحقات المالية من الشباك المخصص ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة المسيلة.
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كما أشرف والي ولاية المسيلة، عبد القادر جلاوي اليوم الأربعاء، على اعطاء اشارة انطلاق موسم الحصاد والدرس، لمادة الشعير من منطقة العرايض ببلدية بوطي السايح.
وفي بيان لمصالح الولاية، فقد أشار الوالي لفلاحي ومنتجي الحبوب الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة الوقائية لحماية الحقول
وتجهيز آلات الحصاد بقارورة الاطفاء لتفادي أخطار حرائق المحصول.
وكذا العمل على دفع الحبوب إلى مراكز التجميع المخصصة لدفع المنتوج، والتابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة والمحددة.
وهذا بكل من منطقة الديس، ميطر، سيدي عيسى بها نقطتين للجمع و المسيلة بها ايضا نقطتين للجمع.
من جهته، قدم مدير المصالح الفلاحية شرحا حول سيرورة العمل المعتمدة في هذا الاطار. وكذا شرح التطبيقة المنشأة في هذا الشأن
من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة لمتابعة شعبة الحبوب.
بالمقابل، تم تقديم شروحات مختلفة من طرف الشركاء على غرار آليات مرافقة المنتجين وتقديم الدعم التقني والمالي.
الى جانب تقديم توجيهات تقنية لتفادي الفقد في الحبوب أثناء عملية الحصاد وتحسيس الفلاحين بضرورة دفع المنتوج لتعزيز عملية الجمع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.
أين تم تسجيل معدلات المردود في الهكتار للمساحات المسقية التي أغلبها كانت محل متابعة تقنية بتنفيذ المسار التقني من بداية الموسم،
والملاحظ انه تم تسجيل نتائج ايجابية في نسبة مردود جيدة خاصة المساحات المجهزة بأنظمة السقي المقتصدة للماء. واستعمال البذور المختارة النقية.