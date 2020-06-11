المسيلة: حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة داخل محل تجاري في أولاد دراج

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المسيلة: حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة داخل محل تجاري في أولاد دراج
بقلم سفيان قوادري

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة أولاد دراج في المسيلة، من حجز كمية معتبرة من اللحوم فاسدة معروضة للبيع بأحد المحلات التجارية المخصصة.

العملية جاءت إثر قيام عناصر الشرطة بعملية مراقبة لأحد المحلات التجارية المخصصة لبيع اللحوم، وبعد تفقدهم للمحل إتضح أنه متصل بمستودع للذبح تنعدم فيه شروط النظافة.

أين تم العثور داخله على كمية معتبرة من اللحوم والأحشاء وتتمثل في 44 كلغ من اللحوم البيضاء، 16.5 كلغ من أحشاء الدجاج، 13 كلغ من النقانق (مرقاز).

ومكنت العملية من حجز 5.5 كلغ لحم مرحي، و91 كلغ من الشحوم، بالإضافة إلى 25 دجاجة حية، مع حجز قنطارين من غذاء الدواجن.

كما تم حجز مسحوق يستعمل لتسمين هذه الدواجن، لا يملك صاحبه أي سجل يسمح له بممارسة هذا النشاط.

وبعد معاينة الطبيب البيطري لهذه اللحوم أكد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري ليتم حجز هذه الكمية واتلافها مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف.


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