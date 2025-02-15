المسيلة: حجز كمية من الكيف وأكثر من 600 كبسولة “بريغابالين”

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بن سرور، ولاية المسيلة، من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال لأمن الولاية.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن ضبط 101.62 غرام من الكيف المعالج، إلى جانب 660 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”. وذلك عقب تحريات مكثفة حول نشاط مجموعة من الأشخاص في نقل وترويج هذه المواد باستعمال مركبة سياحية.

وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم إعداد خطة أمنية مكنت من توقيف المشتبه فيهما على متن المركبة المذكورة. مع حجز الكمية المضبوطة بحوزتهما. وبعد استكمال إجراءات التحقيق. تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة. إضافة إلى حيازة مواد صيدلانية أجنبية المنشأ تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور