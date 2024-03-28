المسيلة: حجز كمية من المخدرات وتوقيف مروجيها باولاد دراج

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد دراج بأمن ولاية المسيلة. من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المواد المخدرة في أحد أحياء المدينة.

وقد تم خلال العملية حجز 377 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين بسعة 300 ملغ. إضافة إلى كمية قدرت بـ 1.98 غرام من المخدرات المعالجة والمعدة للبيع. وبالإضافة كذلك إلى العثور على مبلغ نقدي يعتقد أنه من عائدات الترويج.

وتعود وقائع القضية إلى تحريات أمنية دقيقة تمت حول نشاط تجاري للمواد المخدرة في المنطقة، وعلى إثرها تم إعداد خطة عمل محكمة تمكنت فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهما وضبط المواد المخدرة بحوزتهما.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات ومحاكمتهم. بتهم الحيازة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع والتجارة بها