المسيلة: حجز 1245 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة مروّجين

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية المسيلة من حجز 1245 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ، مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في ترويجها، إضافة إلى حجز مبلغ مالي يُعد من عائدات النشاط الإجرامي.

وتعود وقائع القضية، حسب بيان لمصالح الأمن، إلى تحريات ميدانية باشرتها ذات المصلحة بعد الاشتباه في قيام أحد الأشخاص بحيازة كمية من المؤثرات العقلية بغرض ترويجها عبر قطاع الاختصاص. وعلى إثر ذلك، تم إعداد خطة عمل محكمة أسفرت عن توقيف المعني.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة، جرى تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث تم ضبط الكمية المحجوزة، فيما مكنت مواصلة التحقيقات من توقيف شريكيه في ذات النشاط الإجرامي.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا، لمتابعتهم بتهم نقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

