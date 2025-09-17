المسيلة: حجز 1496 قرص مهلوس وتوقيف مُروّجها بعين الحجل

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الحجل في ولاية المسيلة من توقيف شخصين. وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدّرت بـ 1496 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”. وذلك في إطار محاربة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد تحريات دقيقة كشفت عن قيام المشتبه فيهما بنقل وتمرير كمية من الأقراص المهلوسة عبر إقليم الاختصاص باستعمال مركبة سياحية قصد ترويجها. وبناءً على ذلك، وضعت عناصر الشرطة خطة عمل ميدانية محكمة. أسفرت عن نصب كمين ناجح مكن من توقيف المعنيين وضبط الكمية المحجوزة التي كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تقديم الموقوفين. أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً بتهمة المتاجرة ونقل ووضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة.

