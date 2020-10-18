المسيلة: حجز 168 كغ من اللحوم البيضاء الفاسدة في عين الحجل

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول لأمن دائرة عين الحجل بولاية المسيلة، من توقيف شاحنة على متنها كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري .

العملية جاءت على إثر قيام ذات المصالح بعملية مراقبة في وسط مدينة عين الحجل، أين لفت انتباههم شاحنة محمل بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء.

حيث قدرت بـ 168 كلغ من الدجاج و في ظروف غير ملائمة للإستهلاك، أين تم تحويل الكمية للجهات المختصة صحيا ليتبين أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما أن صاحبها لا يحوز على شهادة صحية للمنتوج، ليتم بالتنسيق مع النيابة المحلية حجز هذه الكمية وإتلافها مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف.