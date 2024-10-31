المسيلة: حجز 17 قنطاراً من ورق التبغ المجفف

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، ممثلة بالفرقة الإقليمية بمقرة، من حجز 17 قنطاراً من ورق التبغ المجفف المستخدم في تصنيع الشمة المقلدة.

وجاءت العملية إثر تلقي قائد الفرقة بمقرة معلومات دقيقة حول وجود شحنة من ورق التبغ المجفف. بعد المتابعة والتحري، تم توقيف شاحنة صغيرة كانت محملة بـ 50 كيساً من هذه المادة المحظورة التي كانت مجهزة للتوزيع والتصنيع غير القانوني.

وتؤكد هذه العملية جهود الدرك الوطني في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير.