المسيلة : حجز 1798 كبسولة مهلوسة وتوقيف مروجها

حجزت مصالح أمن ولاية المسيلة 1798 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ، وأوقفت شخصاً. يشتبه في تورطه في ترويج هذه المواد، كما ضبطت بحوزته مبلغاً مالياً قدره 16.500 دج يمثل عائدات نشاطه غير المشروع.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية جاءت بعد تحريات عناصر فرقة مكافحة الاتجار. غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي كشفت عن قيام المشتبه فيه بنقل. وحيازة كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة نفعية بغرض ترويجها داخل قطاع الاختصاص.

وقد تم توقيف المعني عند مدخل مدينة برهوم. أين عثر على الكمية المذكورة داخل المركبة، ليُقتاد بعدها إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات.

وقد قُدم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً بتهمة حيازة ونقل المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة.