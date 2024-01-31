المسيلة: حجز 1920 قارورة خمر وتوقيف مروّجها

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية المسيلة من توقيف شخص. وحجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1920 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وقائع القضية بدأت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام شخص مسبوق قضائيا بتخزين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية داخل مسكنه العائلي بقطاع الاختصاص. وذلك قصد ترويجها بدون رخصة، وعليه تم وضع خطة عمل وبالتنسيق مع النيابة المختصة. تمكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه وحجز الكمية المذكورة داخل ذات المسكن.

تم إنجاز ملف إجرائي ضد المشتبه فيه من أجل المتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة. حيث قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.