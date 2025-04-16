المسيلة.. حجز 2000 قرص “إكستازي” وتفكيك شبكة لترويج المخدرات

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من حجز 2000 قرص من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” و82 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 39 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات الترويج.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة، ينشطون ضمن شبكة منظمة لترويج هذه السموم بأحد أحياء مدينة المسيلة. كانوا يستغلون مركبة لعرض المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات. بتهم تتعلق بالحيازة، النقل، التخزين، والاتجار بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.