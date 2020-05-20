المسيلة.. حجز 239 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك بجبل امساعد

أخبار الجزائر
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المسيلة.. حجز 239 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك بجبل امساعد
بقلم سفيان قوادري

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة جبل امساعد، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غيرصالحة للاستهلاك البشري، الكمية كانت كان بأحد المحلات التجارية المخصصة لبيع اللحوم.

العملية جاءت إثر قيام عناصر الشرطة بعملية مراقبة رفقة المصالح المختصة، وتم ضبط بداخله كمية معتبرة من اللحوم البيضاء قدرت بـ:238,74 كلغ كانت معروضة للبيع في ظروف صحية غير ملائمة.

بالإضافة إلى أن صاحبها لايملك فاتورة أو شهادة صحية للمنتوج، و بعد معاينة الطبيب البيطري لهذه السلع تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجز هذه الكمية واتلافها مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف.


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