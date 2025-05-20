المسيلة: حجز 280 كلغ من الدجاج “الفاسد” بسيدي عيسى

تمكنت مصالح الأمن بدائرة سيدي عيسى، التابعة لأمن ولاية المسيلة، من حجز 280 كيلوغرامًا من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري. وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم الماسة بصحة وسلامة المستهلك.

وجاءت هذه العملية خلال دورية رقابية استهدفت المحلات التجارية بقطاع الاختصاص. حيث ضبطت الكمية المذكورة داخل محل تجاري ينشط في مجال بيع اللحوم الحمراء والبيضاء. وبعد معاينة اللحوم من طرف الطبيب البيطري، تبيّن عدم مطابقتها لشروط الاستهلاك الآدمي.

وقد تم حجز هذه الكمية وإتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصة. فيما تم فتح ملف قضائي ضد صاحب المحل المخالف، على أن يُحال على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.