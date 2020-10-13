المسيلة: حجز 3 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة الموجهة للإستهلاك البشري

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من حجز 3 قناطير و27 كغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك.

كانت منقولة على سيارة لا يحوز سائقها على شهادة طبية خاصة بالصحة الحيوانية، كما أنه لا يمتلك فاتورة.

وجاءت العملية إثر توقيف ذات المصالح لسيارة من نوع برلنغو سيتروان يقودها شاب يبلغ من العمر 39 سن ، و بعد تفتيشها تم العثور على كمية 3 قناطير و27 كلغ من لحم الديك الرومي.

لا يملك صاحبها شهادة طبية و فاتورة، ليتم حجز اللحوم و بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

ليتم على الفور إتلاف المحجوزات و إعداد ملف قضائي و تحويله للجهات المختصة.