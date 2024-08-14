المسيلة: حجز 3014 قرص مهلوس وتوقيف مروّجيها

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة. من حجز 3014 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ. 0.11 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين).

بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 10500 دج يعتبر من عائدات الترويج. مع توقيف 05 أشخاص من بينهم فتاة يمتهنون المتاجرة بهذه السموم.

وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات المصلحة حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص. وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيف 03 أشخاص من بينهم فتاة على متن مركبة سياحية بالجهة الشرقية للمدينة وبحوزتهم كمية قدرت بـ 3000 كبسولة مهلوسة واستمرارا للتحقيق تم توقيف الإثنين الآخرين وحجز 14 كبسولة مهلوسة و0.11 غرام من الكوكايين.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. بخصوص الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة (كوكايين) بغرض الاتجار في إطار جماعة إجرامية منظمة باستحضار مركبة.