المسيلة: حجز 31 قنطار تبغ مقلّد وتوقيف 3 مهرّبين ببوسعادة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بوسعادة في ولاية المسيلة من إحباط عملية تهريب كبيرة لمادة التبغ المقلّد (الشمة). حيث حجزت 31 قنطارًا من هذه المادة وأوقفت 3 أشخاص مرتبطين بالنشاط غير القانوني.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تحريات أجرتها الفرقة حول شخص يشتبه في نقله كميات كبيرة من التبغ المقلد بواسطة شاحنة وسيارة سياحية. وبعد إعداد خطة محكمة، تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه فيه وشريكيه. حيث تم العثور على جزء من الكمية المخزنة داخل السيارة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش منزل المشتبه فيه. حيث أسفرت العملية عن حجز الكمية المتبقية من التبغ المقلد. كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 216,000 د.ج يمثل عائدات هذا النشاط.

بعد استكمال التحقيقات، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم بتهم الغش والتدليس في بيع السلع، عدم مطابقة المواد الاستهلاكية للبيانات الإلزامية للوسم، وممارسة نشاط تجاري غير مسجل في السجل التجاري.