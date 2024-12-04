المسيلة.. حجز 3405 أقراص مهلوسة وتوقيف مروّجها

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب المؤثرات العقلية والمتاجرة بها.

العملية التي تمت بعد تحريات دقيقة، أسفرت عن حجز 3405 أقراص مهلوسة من نوع “بريغبالين 300 ملغ” أجنبية الصنع، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي لمركبة تستخدم لنقل المواد المحظورة.

إلى جانب الكمية المضبوطة، تمكنت الفرق الأمنية من توقيف شخص متورط في القضية، وحجز المركبة المستعملة في الجريمة. بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير يعتقد أنه من عائدات تجارة المؤثرات العقلية، وهاتف نقال كان يستخدم للتنسيق بين أفراد الشبكة.

المشتبه به يواجه تهماً ثقيلة تتضمن جناية التهريب بواسطة مركبة تشكل تهديداً للأمن الوطني والصحة العمومية. وجناية نقل المؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة. كما وجهت إليه تهمة حيازة مواد صيدلانية بغرض المتاجرة.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ بن سرور فتحت تحقيقاً معمقاً لكشف ملابسات القضية وتحديد هوية باقي أفراد الشبكة. ومن المتوقع تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيقات.