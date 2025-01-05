المسيلة: حجز 3500 كبسولة مهلوسة وتوقيف مروجيها

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة من توقيف شخصين وضبط كمية كبيرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة، أسفرت العملية، عن حجز 3500 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز 144 مليون سنتيم يعتقد أنه من عائدات الاتجار غير المشروع. إلى جانب مركبة نفعية كانت تُستخدم في نقل وترويج هذه المواد المحظورة.

وجاءت هذه العملية عقب تحقيقات دقيقة حول نشاط المشتبه فيهما، اللذين كانا يروجان المؤثرات العقلية داخل أحد أحياء قطاع الاختصاص باستعمال المركبة المذكورة.

وبعد جمع المعلومات اللازمة، تم إعداد خطة ميدانية محكمة، أسفرت عن توقيف الشخصين وحجز الكمية المخزنة داخل المركبة.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية لغرض الاتجار في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع استغلال مركبة ذات محرك.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لأمن ولاية المسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة. وحماية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.